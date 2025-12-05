Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
|Hochrechnung
|
05.12.2025 10:03:38
DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heidelberg Materials-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Heidelberg Materials-Papier bei 51,18 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 195,389 Heidelberg Materials-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.12.2025 42 516,61 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 217,60 EUR belief. Damit wäre die Investition um 325,17 Prozent gestiegen.
Heidelberg Materials war somit zuletzt am Markt 38,92 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Strahlengang / Shutterstock.com
