NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Market-Perform" belassen. Stimmungsdaten aus der Wirtschaft implizierten einen schwächeren Ausblick für die europäische Baubranche, schrieb Alasdair Leslie in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings sendeten Baubeginne und -genehmigungen positive Signale./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Market-Perform
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
205,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
197,80 €
|
Abst. Kursziel*:
3,64%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
196,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,22%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
