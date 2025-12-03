Heidelberg Materials Aktie
|219,60EUR
|3,30EUR
|1,53%
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 245,20 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baustoffkonzern bleibt auch Branchenfavorit der Expertin Glynis Johnson in ihrem Ausblick auf 2026 vom Dienstagabend. Bei den Heidelbergern gebe es einige Hebel für Gewinnpotenzial, die die Neubewertungsstory weiterschreiben dürften. Das insgesamt größte Kurspotenzial sieht sie allerdings bei Saint Gobain./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 12:59 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 19:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
216,00 €
|
Abst. Kursziel*:
38,89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
219,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,61%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Heidelberg Materialsmehr Nachrichten
|
09:04
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 260 Euro (dpa-AFX)
|
08:19
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Heidelberg Materials auf 300 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
02.12.25
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, sell (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Verkauf (EQS Group)