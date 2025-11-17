Heidelberg Materials Aktie
WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004
Heidelberg Materials Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 194 auf 261 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die nächste Phase im europäischen Emissionsrechtehandel (ETS) könnte einen grundlegenden Wandel der Profitabilität für Zementkonzerne einläuten, schrieb Tom Zhang in seiner am Montag vorliegenden Branchenanalyse. Nach einem tiefen Tauchgang in die Materie und das Kostengerüst ist er langfristig sehr optimistisch für die großen Player. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen bis 2030 liegt er bis zu 28 Prozent über dem Konsens./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 22:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
|
Unternehmen:
Heidelberg Materials
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
261,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
212,20 €
|
Abst. Kursziel*:
23,00%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
213,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,02%
|
Analyst Name::
Tom Zhang
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Heidelberg Materials
|213,40
|1,81%
