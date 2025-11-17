Heidelberg Materials Aktie

17.11.2025 08:19:51

Heidelberg Materials Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 194 auf 261 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die nächste Phase im europäischen Emissionsrechtehandel (ETS) könnte einen grundlegenden Wandel der Profitabilität für Zementkonzerne einläuten, schrieb Tom Zhang in seiner am Montag vorliegenden Branchenanalyse. Nach einem tiefen Tauchgang in die Materie und das Kostengerüst ist er langfristig sehr optimistisch für die großen Player. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen bis 2030 liegt er bis zu 28 Prozent über dem Konsens./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 22:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Overweight
Unternehmen:
Heidelberg Materials 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
261,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
212,20 € 		Abst. Kursziel*:
23,00%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
213,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,02%
Analyst Name::
Tom Zhang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

