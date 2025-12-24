Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Henkel vz-Anlage im Blick
|
24.12.2025 10:03:46
DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren angefallen
Vor 10 Jahren wurde das Henkel vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Henkel vz-Aktie betrug an diesem Tag 102,85 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 97,229 Henkel vz-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (69,58 EUR), wäre die Investition nun 6 765,19 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 32,35 Prozent verkleinert.
Henkel vz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,71 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA
|
22.12.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
22.12.25
|EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
19.12.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
18.12.25
|Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Henkel vz-Aktie (finanzen.at)
|
17.12.25
|DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|18.12.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|05.12.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|02.12.25
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|07.11.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Henkel KGaA Vz.
|69,54
|-0,34%