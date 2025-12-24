DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Henkel vz-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Henkel vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Henkel vz-Aktie betrug an diesem Tag 102,85 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 97,229 Henkel vz-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (69,58 EUR), wäre die Investition nun 6 765,19 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 32,35 Prozent verkleinert.

Henkel vz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at