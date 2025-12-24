Henkel vz. Aktie

Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Henkel vz-Anlage im Blick 24.12.2025 10:03:46

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren angefallen

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Henkel vz-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Henkel vz-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Henkel vz-Aktie betrug an diesem Tag 102,85 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 97,229 Henkel vz-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.12.2025 gerechnet (69,58 EUR), wäre die Investition nun 6 765,19 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 32,35 Prozent verkleinert.

Henkel vz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten

Analysen zu Henkel KGaA Vz.mehr Analysen

18.12.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
17.12.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
09.12.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
08.12.25 Henkel vz. Buy Warburg Research
05.12.25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Henkel KGaA Vz. 69,54 -0,34% Henkel KGaA Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen