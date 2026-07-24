DAX aktuell: DAX am Mittag mit Gewinnen

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,86 Prozent stärker bei 24 975,40 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,103 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,272 Prozent fester bei 24 830,41 Punkten in den Handel, nach 24 763,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 006,07 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 821,67 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,833 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 24.06.2026, bei 24 740,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, stand der DAX bei 24 128,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wurde der DAX mit 24 295,93 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,78 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell SAP SE (+ 5,78 Prozent auf 135,74 EUR), Commerzbank (+ 1,73 Prozent auf 36,98 EUR), Siemens Energy (+ 1,65 Prozent auf 152,94 EUR), Fresenius SE (+ 1,45 Prozent auf 43,47 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,41 Prozent auf 34,51 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil adidas (-2,15 Prozent auf 172,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,00 Prozent auf 71,48 EUR), QIAGEN (-0,87 Prozent auf 36,26 EUR), BASF (-0,74 Prozent auf 48,51 EUR) und Brenntag SE (-0,71 Prozent auf 59,04 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1 970 665 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 206,764 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,82 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at