SAP Aktie
|189,26EUR
|1,80EUR
|0,96%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Beim sogenannten Current Cloud Backlog, also dem kurzfristigen Cloud-Vertragsbestand, dürfte sich das Wachstum verlangsamen, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Margen stünden beim Softwarekonzern weiterhin im Fokus, die Vergleichsbasis sei im dritten Quartal aber weniger hoch./rob/niw/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 19:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Neutral
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
201,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
189,28 €
|
Abst. Kursziel*:
6,19%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
189,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,17%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
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07.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.at)
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07.10.26
|Börse Frankfurt: TecDAX verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
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07.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert (finanzen.at)
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|22.09.26
|SAP Neutral
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|26.08.26
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|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
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|UBS AG
|27.07.26
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|24.07.26
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Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|189,22
|0,94%
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|DZ BANK
|10:29
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09:59
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|09:58
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|08:51
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