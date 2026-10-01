Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|
01.10.2026 16:19:26
Dell Joins $15 Billion Japan AI Data Center Project as AI Infrastructure Spending Keeps Surging
This article Dell Joins $15 Billion Japan AI Data Center Project as AI Infrastructure Spending Keeps Surging originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dell Technologies
|
01.10.26
|Japan plans $140bn AI data centre push with Dell and Jera (Financial Times)
|
25.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
25.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
23.09.26
|S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
|
16.09.26
|S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dell Technologies-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
15.09.26
|Zach Dell bets a battery fleet can solve America’s AI power crunch (Financial Times)
Analysen zu Dell Technologies
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dell Technologies
|483,45
|0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX vor wenig bewegtem Start -- DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen im Minus - kein Handel in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenschluss kaum verändert erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.