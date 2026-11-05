DENTSPLY SIRONA Aktie
WKN DE: A2AF0E / ISIN: US24906P1093
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05.11.2026 23:23:35
Dentsply Sirona Q3 2026 Earnings Call Transcript
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Nachrichten zu DENTSPLY SIRONA Inc
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04.11.26
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04.11.26
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Analysen zu DENTSPLY SIRONA Inc
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Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.