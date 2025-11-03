Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Säule-2-Anforderung
|
03.11.2025 15:04:00
Deutsche Bank-Aktie höher: Geringere Eigenkapitalanforderungen
Die Säule-2-Anforderung für die Verschuldungsquote (P2R-L) bleibe unverändert bei 10 Basispunkten, so die Bank weiter. Zum 30. September 2025 hätten die Quoten deutlich sowohl über den seinerzeit geltenden als auch den kommenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen gelegen.
Die Aktien der Deutsche Bank haben am Montag von der Meldung zu Kapitalanforderungen profitiert. Auch ein positiver Analystenkommentar dürfte geholfen haben. In einer aktuellen Einschätzung die Bank of America (BofA) das Kursziel für die Papiere der Deutschen Bank von 33,60 auf 36,50 Euro an und rät weiter zum Kauf. Das solide dritte Quartal sorge vor dem Kapitalmarkttag am 17. November für Vertrauen, schrieb Analyst Tarik El Mejjad. Dies werde der nächste große Kurstreiber. Bis 2028 rechnet der Experte mit Ausschüttungen im Volumen von 18 Milliarden Euro. In der Spitze kletterten die Titel bis 31,81 Euro und nahmen Kurs auf den Mitte September erreichten höchsten Stand seit Anfang 2014. Zuletzt gewannen sie via XETRA 1,5 Prozent auf 31,41 Euro.
DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten
|
15:59
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im DAX (finanzen.at)
|
14:48
|AKTIE IM FOKUS: Deutsche Bank steigen - Kapitalanforderungen, Investorentag (dpa-AFX)
|
12:27
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
12:27
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: DAX am Montagmittag in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09:29
|DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AGmehr Analysen
|31.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|31.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|31.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|27.08.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|31,15
|0,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Wall Street uneinheitlich -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.