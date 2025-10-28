DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|
28.10.2025 17:34:25
EQS-AFR: DEUTZ AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: DEUTZ AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
DEUTZ AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 06, 2025
Address: http://www.deutz.com/de/investor-relations/
Language: English
Date of disclosure: November 06, 2025
Address: http://www.deutz.com/en/investor-relations/
|Language:
|English
|Company:
|DEUTZ AG
|Ottostraße 1
|51149 Köln (Porz-Eil)
|Germany
|Internet:
|www.deutz.com
|End of News
|EQS News Service
|
2220036 28.10.2025 CET/CEST
