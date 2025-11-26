SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
26.11.2025 22:28:00
Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen: Softwarehersteller o9 verklagt SAP
SAP soll die Abwerbung von o9-Führungskräften genutzt haben, um an vertrauliche Informationen zu gelangen und so die eigene Wettbewerbsposition zu verbessern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
