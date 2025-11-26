Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain

Der LUS-DAX erhöhte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,75 Prozent auf 23 748,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23 446,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23 748,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, stand der LUS-DAX bei 24 204,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 216,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 19 322,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18,95 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Commerzbank (+ 5,80 Prozent auf 34,45 EUR), Siemens Energy (+ 5,01 Prozent auf 112,20 EUR), Infineon (+ 3,70 Prozent auf 34,79 EUR), adidas (+ 3,02 Prozent auf 158,85 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,51 Prozent auf 30,63 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Brenntag SE (-1,57 Prozent auf 48,91 EUR), Bayer (-1,52 Prozent auf 30,36 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,24 Prozent auf 57,50 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,08 Prozent auf 41,22 EUR) und Heidelberg Materials (-0,72 Prozent auf 220,00 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 4 643 109 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 236,257 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at