Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|Index-Performance
|
26.11.2025 15:59:24
Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags fester
Im LUS-DAX geht es im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,25 Prozent aufwärts auf 23 631,50 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 446,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 675,50 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 24 204,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 216,00 Punkte. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 26.11.2024, einen Stand von 19 322,00 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 18,37 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 24 773,50 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 821,00 Punkten.
LUS-DAX-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Commerzbank (+ 5,01 Prozent auf 34,19 EUR), Siemens Energy (+ 3,46 Prozent auf 110,55 EUR), Infineon (+ 2,55 Prozent auf 34,41 EUR), Deutsche Bank (+ 2,33 Prozent auf 30,58 EUR) und Symrise (+ 1,71 Prozent auf 71,54 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Bayer (-1,28 Prozent auf 30,44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,20 Prozent auf 57,52 EUR), Brenntag SE (-1,17 Prozent auf 49,11 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,86 Prozent auf 41,31 EUR) und Fresenius SE (-0,80 Prozent auf 47,28 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 700 277 Aktien gehandelt. Mit 236,257 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)mehr Nachrichten
|
26.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
26.11.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX nachmittags fester (finanzen.at)
|
24.11.25
|Fresenius SE-Analyse: Overweight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
19.11.25
|XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
18.11.25
|DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
17.11.25
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)