Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags fester

Aktuell wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Im LUS-DAX geht es im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,25 Prozent aufwärts auf 23 631,50 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 446,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23 675,50 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 24 204,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 216,00 Punkte. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 26.11.2024, einen Stand von 19 322,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 18,37 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 24 773,50 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 821,00 Punkten.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Commerzbank (+ 5,01 Prozent auf 34,19 EUR), Siemens Energy (+ 3,46 Prozent auf 110,55 EUR), Infineon (+ 2,55 Prozent auf 34,41 EUR), Deutsche Bank (+ 2,33 Prozent auf 30,58 EUR) und Symrise (+ 1,71 Prozent auf 71,54 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Bayer (-1,28 Prozent auf 30,44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,20 Prozent auf 57,52 EUR), Brenntag SE (-1,17 Prozent auf 49,11 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,86 Prozent auf 41,31 EUR) und Fresenius SE (-0,80 Prozent auf 47,28 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 700 277 Aktien gehandelt. Mit 236,257 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,02 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at