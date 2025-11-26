freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|TecDAX-Performance
|
26.11.2025 15:59:22
XETRA-Handel: Anleger lassen TecDAX steigen
Um 15:42 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0,79 Prozent auf 3 524,58 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 549,511 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,218 Prozent höher bei 3 504,60 Punkten in den Handel, nach 3 496,96 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des TecDAX betrug 3 480,55 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 525,19 Zähler.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 2,81 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 727,54 Punkten berechnet. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2025, den Stand von 3 757,15 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 3 402,82 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 2,56 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten erreicht.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 6,98 Prozent auf 47,20 EUR), EVOTEC SE (+ 3,56 Prozent auf 5,71 EUR), TeamViewer (+ 3,42 Prozent auf 5,75 EUR), Infineon (+ 2,55 Prozent auf 34,41 EUR) und Nordex (+ 2,41 Prozent auf 26,32 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen PNE (-1,75 Prozent auf 9,55 EUR), Sartorius vz (-1,11 Prozent auf 240,50 EUR), United Internet (-1,03 Prozent auf 25,06 EUR), SMA Solar (-0,63 Prozent auf 31,36 EUR) und JENOPTIK (-0,61 Prozent auf 19,45 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 700 277 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 236,257 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu United Internet AGmehr Nachrichten
|
26.11.25
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.11.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.11.25
|XETRA-Handel: Anleger lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
24.11.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.11.25
|United Internet-Aktie im Aufwind: Strategische Bündelung des Telekom-Geschäfts bei 1&1 honoriert (dpa-AFX)
|
24.11.25
|Börse Frankfurt: So performt der TecDAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu EVOTEC SEmehr Analysen
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|EVOTEC Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|03.03.25
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.24
|EVOTEC Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|27,60
|-0,14%
|EVOTEC SE
|5,74
|1,02%
|freenet AG
|28,28
|-0,21%
|Infineon AG
|35,07
|1,10%
|JENOPTIK AG
|19,37
|-0,56%
|Nordex AG
|26,50
|0,68%
|PNE AG
|9,85
|0,31%
|SAP SE
|207,60
|0,27%
|Sartorius AG Vz.
|243,40
|0,95%
|Siemens Healthineers AG
|42,49
|-0,02%
|Siltronic AG
|47,72
|1,66%
|SMA Solar AG
|31,02
|-0,58%
|TeamViewer
|5,69
|1,25%
|United Internet AG
|25,08
|0,64%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 552,65
|0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.