TecDAX-Performance 26.11.2025 15:59:22

XETRA-Handel: Anleger lassen TecDAX steigen

XETRA-Handel: Anleger lassen TecDAX steigen

Für den TecDAX geht es aktuell aufwärts.

Um 15:42 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0,79 Prozent auf 3 524,58 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 549,511 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,218 Prozent höher bei 3 504,60 Punkten in den Handel, nach 3 496,96 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 480,55 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 525,19 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 2,81 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wurde der TecDAX mit 3 727,54 Punkten berechnet. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2025, den Stand von 3 757,15 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 3 402,82 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 2,56 Prozent aufwärts. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 994,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Punkten erreicht.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 6,98 Prozent auf 47,20 EUR), EVOTEC SE (+ 3,56 Prozent auf 5,71 EUR), TeamViewer (+ 3,42 Prozent auf 5,75 EUR), Infineon (+ 2,55 Prozent auf 34,41 EUR) und Nordex (+ 2,41 Prozent auf 26,32 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen PNE (-1,75 Prozent auf 9,55 EUR), Sartorius vz (-1,11 Prozent auf 240,50 EUR), United Internet (-1,03 Prozent auf 25,06 EUR), SMA Solar (-0,63 Prozent auf 31,36 EUR) und JENOPTIK (-0,61 Prozent auf 19,45 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 1 700 277 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 236,257 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

