Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Am dritten Tag der Woche wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Schlussendlich stand im XETRA-Handel ein Plus von 0,98 Prozent auf 23 695,23 Punkte an der DAX-Kurstafel. Damit sind die im DAX enthaltenen Werte 2,008 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,514 Prozent auf 23 585,26 Punkte an der Kurstafel, nach 23 464,63 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 23 715,22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 445,28 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,78 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, betrug der DAX-Kurs 24 239,89 Punkte. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2025, den Stand von 24 152,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, wies der DAX einen Wert von 19 295,98 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 18,33 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 24 771,34 Punkten. Bei 18 489,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Commerzbank (+ 5,80 Prozent auf 34,45 EUR), Siemens Energy (+ 5,01 Prozent auf 112,20 EUR), Infineon (+ 3,70 Prozent auf 34,79 EUR), adidas (+ 3,02 Prozent auf 158,85 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,51 Prozent auf 30,63 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Brenntag SE (-1,57 Prozent auf 48,91 EUR), Bayer (-1,52 Prozent auf 30,36 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,24 Prozent auf 57,50 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,08 Prozent auf 41,22 EUR) und Heidelberg Materials (-0,72 Prozent auf 220,00 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 4 643 109 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 236,257 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Im Index bietet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,02 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at