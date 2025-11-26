Gewinne in Frankfurt: DAX nachmittags fester

Am Mittwoch bewegt sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,78 Prozent höher bei 23 646,73 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,008 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,514 Prozent höher bei 23 585,26 Punkten, nach 23 464,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 648,89 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 445,28 Zählern.

DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,57 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 239,89 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2025, den Stand von 24 152,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, lag der DAX bei 19 295,98 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 18,09 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 489,91 Zählern.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Commerzbank (+ 5,01 Prozent auf 34,19 EUR), Siemens Energy (+ 3,46 Prozent auf 110,55 EUR), Infineon (+ 2,55 Prozent auf 34,41 EUR), Deutsche Bank (+ 2,33 Prozent auf 30,58 EUR) und Symrise (+ 1,71 Prozent auf 71,54 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Bayer (-1,28 Prozent auf 30,44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,20 Prozent auf 57,52 EUR), Brenntag SE (-1,17 Prozent auf 49,11 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,86 Prozent auf 41,31 EUR) und Fresenius SE (-0,80 Prozent auf 47,28 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 700 277 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 236,257 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 5,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Index bietet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,02 Prozent die höchste Dividendenrendite.

