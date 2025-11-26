Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|DAX-Performance im Blick
|
26.11.2025 15:59:24
Gewinne in Frankfurt: DAX nachmittags fester
Am Mittwoch bewegt sich der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,78 Prozent höher bei 23 646,73 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,008 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,514 Prozent höher bei 23 585,26 Punkten, nach 23 464,63 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 648,89 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 445,28 Zählern.
DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,57 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 239,89 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 26.08.2025, den Stand von 24 152,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, lag der DAX bei 19 295,98 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 18,09 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 489,91 Zählern.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Commerzbank (+ 5,01 Prozent auf 34,19 EUR), Siemens Energy (+ 3,46 Prozent auf 110,55 EUR), Infineon (+ 2,55 Prozent auf 34,41 EUR), Deutsche Bank (+ 2,33 Prozent auf 30,58 EUR) und Symrise (+ 1,71 Prozent auf 71,54 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Bayer (-1,28 Prozent auf 30,44 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,20 Prozent auf 57,52 EUR), Brenntag SE (-1,17 Prozent auf 49,11 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,86 Prozent auf 41,31 EUR) und Fresenius SE (-0,80 Prozent auf 47,28 EUR).
Die teuersten Konzerne im DAX
Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 700 277 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 236,257 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 5,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Index bietet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,02 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten
|
26.11.25
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.11.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
26.11.25
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
26.11.25
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
26.11.25
|Gewinne in Frankfurt: DAX nachmittags fester (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: DAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu adidasmehr Analysen
|24.11.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|adidas Buy
|UBS AG
|24.11.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|adidas Buy
|UBS AG
|31.10.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|adidas Buy
|UBS AG
|30.10.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|24.11.25
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|160,40
|0,85%
|BASF
|44,50
|-0,11%
|Bayer
|30,43
|0,43%
|Brenntag SE
|49,16
|0,74%
|Commerzbank
|34,52
|0,76%
|Deutsche Bank AG
|30,68
|0,36%
|Deutsche Telekom AG
|27,66
|0,07%
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|47,46
|-0,06%
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|41,13
|0,02%
|Infineon AG
|35,30
|1,76%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|57,63
|0,00%
|Porsche Automobil Holding SE
|36,76
|0,44%
|SAP SE
|207,90
|0,41%
|Siemens Energy AG
|112,60
|0,76%
|Symrise AG
|71,18
|0,23%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|23 725,05
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.