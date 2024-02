Dienstagshandel in Frankfurt: Gewinne im SDAX

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag verbucht der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,37 Prozent auf 13 792,11 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 112,516 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0,120 Prozent fester bei 13 757,14 Punkten, nach 13 740,61 Punkten am Vortag.

Bei 13 730,78 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 13 798,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, den Wert von 13 782,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2023, wurde der SDAX mit 13 028,81 Punkten berechnet. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 27.02.2023, bei 13 393,33 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gab der Index bereits um 0,210 Prozent nach. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 067,87 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell PVA TePla (+ 6,75 Prozent auf 23,10 EUR), PATRIZIA SE (+ 4,53 Prozent auf 7,84 EUR), Dürr (+ 3,89 Prozent auf 20,84 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,48 Prozent auf 40,10 EUR) und ADTRAN (+ 3,27 Prozent auf 6,31 USD). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (-4,26 Prozent auf 41,40 EUR), Deutsche Beteiligungs (-3,08 Prozent auf 25,20 EUR), ATOSS Software (-2,75 Prozent auf 229,50 EUR), Mutares (-1,46 Prozent auf 33,75 EUR) und DEUTZ (-1,16 Prozent auf 5,53 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SDAX ist die PVA TePla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 291 971 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 11,850 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Südzucker-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,71 zu Buche schlagen. Die pbb-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

