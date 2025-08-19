ATOSS Software Aktie

ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
TecDAX aktuell 19.08.2025 12:28:10

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags leichter

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags leichter

Aktuell agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,07 Prozent schwächer bei 3 773,20 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 619,985 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,018 Prozent höher bei 3 776,39 Punkten, nach 3 775,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 781,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 766,18 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 941,05 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 19.05.2025, bei 3 850,20 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.08.2024, bei 3 350,66 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,79 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 1,15 Prozent auf 87,90 EUR), Infineon (+ 1,01 Prozent auf 37,03 EUR), ATOSS Software (+ 0,95 Prozent auf 106,60 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,94 Prozent auf 18,30 EUR) und CANCOM SE (+ 0,66 Prozent auf 22,80 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen IONOS (-1,81 Prozent auf 38,00 EUR), Kontron (-1,74 Prozent auf 24,78 EUR), HENSOLDT (-1,70 Prozent auf 86,80 EUR), QIAGEN (-1,29 Prozent auf 41,62 EUR) und Nordex (-1,09 Prozent auf 21,82 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 281 365 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 276,010 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,05 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu ATOSS Software AGmehr Nachrichten

Analysen zu ATOSS Software AGmehr Analysen

25.07.25 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.25 ATOSS Software Buy Warburg Research
24.07.25 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
14.07.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
27.06.25 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ATOSS Software AG 106,20 0,38% ATOSS Software AG
Bechtle AG 40,04 -0,10% Bechtle AG
CANCOM SE 22,70 0,22% CANCOM SE
Eckert & Ziegler 17,92 -2,24% Eckert & Ziegler
Elmos Semiconductor 86,10 0,47% Elmos Semiconductor
EVOTEC SE 6,27 -0,35% EVOTEC SE
freenet AG 28,44 0,49% freenet AG
HENSOLDT 81,95 -7,24% HENSOLDT
Infineon AG 37,06 1,17% Infineon AG
IONOS 37,85 -2,07% IONOS
Kontron 24,68 -1,91% Kontron
Nordex AG 21,62 -1,99% Nordex AG
QIAGEN N.V. 41,77 -0,01% QIAGEN N.V.
SAP SE 237,00 0,15% SAP SE
TeamViewer 9,20 0,27% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 770,85 -0,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:16 Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway
17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Trump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX im Plus -- DAX etwas höher -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Markt zeigt sich mit freundlicher Tendenz. Der deutsche Leitindex macht am zweiten Handelstag der Woche kleine Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen