Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags leichter
Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,07 Prozent schwächer bei 3 773,20 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 619,985 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,018 Prozent höher bei 3 776,39 Punkten, nach 3 775,71 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 781,61 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 766,18 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 941,05 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 19.05.2025, bei 3 850,20 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.08.2024, bei 3 350,66 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,79 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im TecDAX aktuell
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell Elmos Semiconductor (+ 1,15 Prozent auf 87,90 EUR), Infineon (+ 1,01 Prozent auf 37,03 EUR), ATOSS Software (+ 0,95 Prozent auf 106,60 EUR), Eckert Ziegler (+ 0,94 Prozent auf 18,30 EUR) und CANCOM SE (+ 0,66 Prozent auf 22,80 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen IONOS (-1,81 Prozent auf 38,00 EUR), Kontron (-1,74 Prozent auf 24,78 EUR), HENSOLDT (-1,70 Prozent auf 86,80 EUR), QIAGEN (-1,29 Prozent auf 41,62 EUR) und Nordex (-1,09 Prozent auf 21,82 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 281 365 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 276,010 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,05 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,35 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Analysen zu ATOSS Software AGmehr Analysen
|25.07.25
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|24.07.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|27.06.25
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
