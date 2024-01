Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen am Mittag zu

Am Dienstag tendiert der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,04 Prozent stärker bei 15 366,36 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,203 Prozent auf 15 391,41 Punkte an der Kurstafel, nach 15 360,29 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15 402,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 15 337,23 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 14 992,97 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 23.10.2023, mit 13 018,33 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 23.01.2023, bei 11 364,41 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 4,07 Prozent zu. Bei 15 438,85 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 14 477,57 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Century Aluminum (+ 8,23 Prozent auf 11,05 USD), Dixie Group (+ 7,28 Prozent auf 0,66 USD), Baiducom (+ 6,94 Prozent auf 106,64 USD), Escalon Medical (+ 5,56 Prozent auf 0,19 USD) und Hooker Furniture (+ 4,83 Prozent auf 24,95 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Logitech (-8,67 Prozent auf 75,64 CHF), Sify (-6,88 Prozent auf 1,49 USD), Sandy Spring Bancorp (-5,00 Prozent auf 25,25 USD), Cutera (-4,40 Prozent auf 2,61 USD) und Forward Air (-4,19 Prozent auf 50,78 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 579 594 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,716 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

2024 hat die SIGA Technologies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die CRESUD-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 41,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at