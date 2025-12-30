Dienstagshandel in Paris: CAC 40 beendet den Handel in der Gewinnzone

Am zweiten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Paris zuversichtlich.

Der CAC 40 erhöhte sich im Euronext-Handel letztendlich um 0,69 Prozent auf 8 168,15 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,450 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 097,44 Zählern und damit 0,180 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 112,02 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 095,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 184,03 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 122,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.09.2025, wurde der CAC 40 mit 7 895,94 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, wurde der CAC 40 auf 7 313,56 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 10,47 Prozent zu. Bei 8 314,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 122 896 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 312,022 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 7,29 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

