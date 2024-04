Dienstagshandel in Zürich: Das macht der SLI am Dienstagnachmittag

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Der SLI erhöht sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,20 Prozent auf 1 868,81 Punkte. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,756 Prozent fester bei 1 860,65 Punkten, nach 1 846,68 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 1 873,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 858,60 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, wurde der SLI auf 1 913,66 Punkte taxiert. Der SLI wies vor drei Monaten, am 23.01.2024, einen Wert von 1 765,85 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, den Wert von 1 787,57 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 5,97 Prozent. Bei 1 936,63 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Lonza (+ 3,95 Prozent auf 526,80 CHF), ams (+ 2,30 Prozent auf 0,95 CHF), Novartis (+ 2,21 Prozent auf 89,29 CHF), Swiss Re (+ 2,11 Prozent auf 101,40 CHF) und Partners Group (+ 1,99 Prozent auf 1 204,50 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Kühne + Nagel International (-4,76 Prozent auf 242,30 CHF), Temenos (-1,62 Prozent auf 63,95 CHF), SGS SA (-0,85 Prozent auf 81,54 CHF), Sandoz (-0,13 Prozent auf 30,98 CHF) und Swisscom (-0,10 Prozent auf 519,50 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 571 830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 256,492 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 8,57 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,77 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

