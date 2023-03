Diese DAX-Konzerne gehören Auslands-Investoren

Deutsche Investoren haben im deutschen Leitindex DAX nur noch eine geringe Beteiligung. Seit Jahren steigt der Anteil ausländischer Investoren an den im deutschen Börsenbarometer gelisteten Top-Unternehmen. Investoren außerhalb Deutschlands stocken ihre Depots mit Anteilen deutscher Börsenriesen auf, während die Beteiligung heimischer Anleger sinkt. Wie das Beratungsunternehmen EY in einer Pressemitteilung Ende September 2022 verlautete, würden mindestens 24 der 40 DAX-Konzerne mehrheitlich in ausländischen Händen liegen. Nur bei vier Standardwerten würden deutsche Aktionäre die Mehrheit bilden. Wie genau die regionale Verteilung der Aktionärsstruktur der einzelnen Konzerne aussieht, ist bei dem Großteil der Unternehmen auf der unternehmenseigenen Webseite abzulesen. Der Stand der Daten variiert dabei je nach Webseite zwischen Ende September 2021 und Februar 2023.

Redaktion finanzen.at