Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
13.11.2025 14:28:00
DMA: EU-Kommission prüft mögliche Mediendiskriminierung durch Google
Die EU-Kommission geht dem Verdacht nach, dass Google beim Ranking von Webseiten legitime Inhalte abwertet. Das soll unter anderem Medienangebote betreffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
