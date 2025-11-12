NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet A (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alphabet A (ex Google) von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Alphabet A (ex Google)-Aktie gebracht.

Das Alphabet A (ex Google)-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Alphabet A (ex Google)-Anteile an diesem Tag 87,14 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 114,757 Alphabet A (ex Google)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 291,31 USD gerechnet, wäre die Investition nun 33 429,73 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 234,30 Prozent angewachsen.

Alphabet A (ex Google) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,50 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at