Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,45 Prozent schwächer bei 4 960,18 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,212 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,049 Prozent tiefer bei 4 980,12 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 982,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4 956,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 986,70 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,019 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 10.09.2024, den Stand von 4 747,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2024, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 4 958,86 Punkte. Vor einem Jahr, am 10.10.2023, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 205,23 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 9,91 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5 121,71 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 3,21 Prozent auf 495,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,06 Prozent auf 27,30 EUR), UniCredit (+ 1,97 Prozent auf 40,09 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,68 Prozent auf 3,83 EUR) und Eni (+ 0,52 Prozent auf 14,22 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-2,29 Prozent auf 37,59 EUR), Bayer (-1,71 Prozent auf 26,79 EUR), adidas (-1,65 Prozent auf 232,00 EUR), Infineon (-1,58 Prozent auf 30,12 EUR) und SAP SE (-1,27 Prozent auf 205,20 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3 852 942 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 327,452 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

