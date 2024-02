Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 sackt zum Start des Donnerstagshandels ab

Der STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne am Donnerstagmorgen nicht halten.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,03 Prozent schwächer bei 4 233,80 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,025 Prozent tiefer bei 4 234,15 Punkten, nach 4 235,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 239,47 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 233,65 Zählern.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,555 Prozent. Vor einem Monat, am 08.01.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 102,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 884,10 Punkten auf. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 08.02.2023, mit 3 888,32 Punkten bewertet.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,47 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 250,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit BAT (+ 4,89 Prozent auf 24,33 GBP), Unilever (+ 3,28 Prozent auf 40,30 GBP), UBS (+ 1,21) Prozent auf 24,19 CHF), Rio Tinto (+ 1,12 Prozent auf 54,38 GBP) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,94 Prozent auf 42,49 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil AstraZeneca (-1,87 Prozent auf 102,94 GBP), Siemens (-1,80 Prozent auf 165,14 EUR), Novartis (-0,64 Prozent auf 90,15 CHF), Zurich Insurance (-0,59 Prozent auf 438,80 CHF) und Roche (-0,57 Prozent auf 226,90 CHF).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 590 816 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 486,314 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Im STOXX 50 präsentiert die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,54 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

