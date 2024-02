Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Am Donnerstag erhöht sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,51 Prozent auf 26 091,56 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 246,936 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,311 Prozent auf 25 878,18 Punkte an der Kurstafel, nach 25 959,00 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 772,32 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 26 105,60 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 0,004 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, den Wert von 27 137,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.11.2023, wies der MDAX 24 059,04 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 01.02.2023, lag der MDAX-Kurs bei 28 849,88 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,78 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 4,48 Prozent auf 22,26 EUR), Siltronic (+ 4,29 Prozent auf 91,20 EUR), CTS Eventim (+ 3,74 Prozent auf 65,20 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,58 Prozent auf 133,25 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2,02 Prozent auf 100,55 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil TAG Immobilien (-1,45 Prozent auf 12,89 EUR), Aurubis (-1,40 Prozent auf 66,12 EUR), Aroundtown SA (-1,34 Prozent auf 2,06 EUR), EVOTEC SE (-1,33 Prozent auf 14,12 EUR) und Fraport (-1,17 Prozent auf 54,14 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 189 322 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 16,630 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Die Lufthansa-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,04 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

