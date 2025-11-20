MDAX-Wert TAG Immobilien-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 10 Jahren eingebracht

TAG Immobilien-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10,63 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die TAG Immobilien-Aktie investiert, befänden sich nun 940,793 TAG Immobilien-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der TAG Immobilien-Aktie auf 14,21 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 368,67 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,69 Prozent angezogen.

Am Markt war TAG Immobilien jüngst 2,65 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at