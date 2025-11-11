Ströer Aktie

WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

MDAX aktuell 11.11.2025 15:59:09

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen

Der Handel in Frankfurt verläuft am Dienstag in ruhigen Bahnen.

Der MDAX springt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,10 Prozent auf 29 170,13 Punkte an. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 338,104 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,038 Prozent schwächer bei 29 130,02 Punkten, nach 29 141,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 28 938,85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29 253,68 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der MDAX mit 30 250,03 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2025, stand der MDAX bei 31 282,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2024, wurde der MDAX mit 26 997,20 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 13,42 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23 135,20 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Fraport (+ 10,17 Prozent auf 79,05 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6,76 Prozent auf 64,75 EUR), TAG Immobilien (+ 4,20 Prozent auf 14,15 EUR), PUMA SE (+ 3,58 Prozent auf 16,80 EUR) und Porsche vz (+ 3,46 Prozent auf 47,20 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil IONOS (-9,22 Prozent auf 26,60 EUR), HENSOLDT (-7,68 Prozent auf 87,70 EUR), Ströer SE (-6,98 Prozent auf 33,30 EUR), United Internet (-3,21 Prozent auf 25,92 EUR) und RENK (-2,85 Prozent auf 64,01 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 575 447 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 40,744 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

MDAX-Fundamentaldaten

Die TUI-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 16,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

11.11.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 Ströer Buy Warburg Research
11.11.25 Ströer Outperform Bernstein Research
11.11.25 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Ströer Outperform Bernstein Research
Fraport AG 75,65 -1,75% Fraport AG
HENSOLDT 84,55 -3,65% HENSOLDT
IONOS 25,50 -4,85% IONOS
Lufthansa AG 7,70 -0,57% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 47,86 1,74% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 16,84 -0,59% PUMA SE
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 66,30 2,39% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
RENK 62,93 -2,22% RENK
RTL 33,55 0,45% RTL
Ströer SE & Co. KGaA 35,35 3,82% Ströer SE & Co. KGaA
TAG Immobilien AG 14,12 0,21% TAG Immobilien AG
thyssenkrupp AG 9,01 -0,31% thyssenkrupp AG
TUI AG 7,32 0,11% TUI AG
United Internet AG 25,44 -2,30% United Internet AG

MDAX 29 436,47 0,79%

