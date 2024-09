Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime am Donnerstagmittag stärker

Aktuell zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,46 Prozent stärker bei 1 818,93 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,004 Prozent höher bei 1 810,62 Punkten, nach 1 810,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 1 804,56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 821,48 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 2,33 Prozent. Vor einem Monat, am 05.08.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 727,78 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.06.2024, wurde der ATX Prime mit 1 828,56 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.09.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 616,37 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,12 Prozent zu. Bei 1 889,08 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell BAWAG (+ 2,55 Prozent auf 70,25 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,23 Prozent auf 5,50 EUR), Telekom Austria (+ 2,07 Prozent auf 8,89 EUR), STRABAG SE (+ 1,46 Prozent auf 38,10 EUR) und FACC (+ 1,44 Prozent auf 7,05 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Marinomed Biotech (-4,06 Prozent auf 5,20 EUR), Frequentis (-2,48 Prozent auf 27,50 EUR), Addiko Bank (-2,38 Prozent auf 16,40 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,37 Prozent auf 8,24 EUR) und Polytec (-2,28 Prozent auf 3,00 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 348 693 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 26,560 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Die Raiffeisen-Aktie hat mit 2,75 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Mit 10,63 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at