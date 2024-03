Donnerstagshandel in Zürich: SLI präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Der SLI gewinnt am Mittag an Fahrt.

Der SLI springt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,94 Prozent auf 1 922,85 Punkte an. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,629 Prozent auf 1 916,86 Punkte an der Kurstafel, nach 1 904,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 936,63 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 916,01 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,586 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 21.02.2024, den Stand von 1 850,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.12.2023, wurde der SLI auf 1 777,89 Punkte taxiert. Der SLI stand vor einem Jahr, am 21.03.2023, bei 1 710,09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,04 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 6,12 Prozent auf 1,07 CHF), Partners Group (+ 3,86 Prozent auf 1 304,50 CHF), VAT (+ 3,86 Prozent auf 474,10 CHF), Straumann (+ 3,60 Prozent auf 148,10 CHF) und Julius Bär (+ 2,93 Prozent auf 51,00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Roche (-2,21 Prozent auf 225,85 CHF), Schindler (-1,10 Prozent auf 232,90 CHF), Zurich Insurance (-0,10 Prozent auf 487,60 CHF), Sandoz (+ 0,04 Prozent auf 27,76 CHF) und Lindt (+ 0,09 Prozent auf 10 810,00 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 3 674 643 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist im SLI mit 253,712 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,33 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at