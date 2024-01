Donnerstagshandel in Zürich: SLI zum Handelsende fester

Der SLI verbuchte am vierten Tag der Woche Zuwächse.

Der SLI legte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,48 Prozent auf 1 772,05 Punkte zu. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,159 Prozent auf 1 766,32 Punkte an der Kurstafel, nach 1 763,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 1 772,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 758,65 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,266 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 04.12.2023, einen Wert von 1 721,02 Punkten auf. Der SLI wies vor drei Monaten, am 04.10.2023, einen Stand von 1 680,52 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.01.2023, stand der SLI noch bei 1 709,73 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit SGS SA (+ 3,57 Prozent auf 75,38 CHF), Julius Bär (+ 2,95 Prozent auf 48,23 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,27 Prozent auf 301,30 CHF), UBS (+ 1,72 Prozent auf 25,38 CHF) und Sandoz (+ 1,49 Prozent auf 28,70 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil ams (-3,00 Prozent auf 1,94 CHF), Givaudan (-1,35 Prozent auf 3 366,00 CHF), Straumann (-1,22 Prozent auf 129,15 CHF), Temenos (-1,16 Prozent auf 75,22 CHF) und Schindler (-1,13 Prozent auf 209,80 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI ist die ams-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 112 323 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 271,946 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,57 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

