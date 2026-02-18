DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
|
18.02.2026 22:15:21
DoorDash Inc Bottom Line Climbs In Q4
(RTTNews) - DoorDash Inc (DASH) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $213 million, or $0.48 per share. This compares with $141 million, or $0.33 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 37.6% to $3.95 billion from $2.87 billion last year.
DoorDash Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $213 Mln. vs. $141 Mln. last year. -EPS: $0.48 vs. $0.33 last year. -Revenue: $3.95 Bln vs. $2.87 Bln last year.
