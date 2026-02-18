DoorDash Aktie

DoorDash für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 22:15:21

DoorDash Inc Bottom Line Climbs In Q4

(RTTNews) - DoorDash Inc (DASH) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from last year

The company's bottom line totaled $213 million, or $0.48 per share. This compares with $141 million, or $0.33 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 37.6% to $3.95 billion from $2.87 billion last year.

DoorDash Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $213 Mln. vs. $141 Mln. last year. -EPS: $0.48 vs. $0.33 last year. -Revenue: $3.95 Bln vs. $2.87 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DoorDash

mehr Nachrichten