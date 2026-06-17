DoorDash Aktie
WKN DE: A2QHEA / ISIN: US25809K1051
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17.06.2026 15:05:00
DoorDash Looks Overvalued Despite High Revenue Growth
High revenue growth doesn't guarantee that a company presents a good buying opportunity for long-term investors, and DoorDash (NASDAQ: DASH) fits that description. The growth stock has slumped by more than 30% year to date despite gaining market share faster than the typical S&P 500 company.Image source: Getty Images.DoorDash delivered 33% year-over-year revenue growth in the first quarter, which outpaced the S&P 500's 11.4% revenue growth rate for Q1. The company also cited record membership sign-ups and new highs for monthly active users. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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