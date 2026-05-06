Douglas Aktie
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
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06.05.2026 15:34:14
Douglas Dynamics PLOW Q1 2026 Earnings Transcript
Image source: The Motley Fool.Tuesday, May 5, 2026 at 10 a.m. ETNeed a quote from a Motley Fool analyst? Email pr@fool.comContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Douglas AG
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07.05.26
|EQS-PVR: Douglas AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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05.05.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zum Start im Aufwind (finanzen.at)
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04.05.26
|Freundlicher Handel: SDAX bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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04.05.26
|EQS-News: Conference call on the results for the 2nd quarter 2025/2026 (ending 31 March 2026) on 12 May 2026 (EQS Group)
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04.05.26
|Douglas-Aktie im Minus: Verbraucherflaute belastet Beauty-Konzern (dpa-AFX)
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04.05.26
|Börse Frankfurt: SDAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
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04.05.26
|AKTIE IM FOKUS: Douglas sacken nach Prognosesenkung ab (dpa-AFX)
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04.05.26
|XETRA-Handel: SDAX steigt mittags (finanzen.at)
Analysen zu Douglas AG
|01.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Douglas Buy
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|19.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|19.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|19.12.25
|Douglas Neutral
|UBS AG
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