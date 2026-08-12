Douglas Aktie

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WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4

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12.08.2026 09:25:56

Douglas Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe vor dem Hintergrund einer anhaltend schwachen Konsumentennachfrage ein insgesamt durchwachsenes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die im Juni reduzierten Jahresziele seien bestätigt worden./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:39 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:39 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Douglas AG Buy
Unternehmen:
Douglas AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7,93 € 		Abst. Kursziel*:
26,10%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7,97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25,47%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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