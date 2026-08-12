NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe vor dem Hintergrund einer anhaltend schwachen Konsumentennachfrage ein insgesamt durchwachsenes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die im Juni reduzierten Jahresziele seien bestätigt worden./rob/edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:39 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:39 / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.