FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Douglas auf "Hold" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Der erneut gesenkte Jahresausblick mit Verweis auf ein bislang überraschend schwaches drittes Geschäftsquartal bestätige die Pessimisten in ihrer Einschätzung, dass Amazon und andere Online-Händler einen größeren Anteil am Premium-Kosmetikmarkt erobern könnten, schrieb Adam Cochrane in einem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er senkte seine Jahresannahmen für Umsatz, bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) und Ergebnis je Aktie um 1, 7 und 14 Prozent./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 07:58 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.