Douglas Aktie
|7,79EUR
|-0,26EUR
|-3,23%
WKN DE: BEAU1Y / ISIN: DE000BEAU1Y4
Douglas Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas von 9 auf 7 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Ergebnisse des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2025/26 hätten die Herausforderungen auf dem europäischen Markt für Kosmetik und Körperpflege unterstrichen, schrieb Richard Edwards am Donnerstagabend. In den wichtigsten Regionen Deutschland, Niederlande und Frankreich sei es im Vorjahresvergleich abwärts gegangen. Zudem verschiebe sich der Schwerpunkt weiter in das weniger profitable Online-Geschäft. Edwards wies zudem darauf hin, dass die Marktanteile im klassischen Ladengeschäft sinken./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Sell
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
7,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
8,31 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,76%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7,79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,14%
|
Analyst Name::
Richard Edwards
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Douglas AG
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Douglas auf 'Sell' - Ziel 7 Euro (dpa-AFX)
|
13.08.26
|SDAX aktuell: SDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.08.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Douglas auf 'Buy' - Ziel 14 Euro (dpa-AFX)
|
12.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag freundlich (finanzen.at)
|
12.08.26
|ROUNDUP/Maue Konsumstimmung: Douglas verdient operativ deutlich weniger (dpa-AFX)
|
12.08.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX startet im Minus (finanzen.at)
|
12.08.26
|EQS-News: DOUGLAS Group schließt drittes Quartal im Rahmen der Erwartungen ab und bestätigt Prognose für 2025/2026 (EQS Group)
|
12.08.26
|EQS-News: DOUGLAS Group reports third quarter results in line with expectations and confirms full-year guidance (EQS Group)
Analysen zu Douglas AG
|06:55
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:55
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|19.06.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Douglas AG
|7,83
|-2,73%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|07:48
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:52
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.08.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|MLP Buy
|Baader Bank
|13.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Medios Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|Brenntag Hold
|Warburg Research