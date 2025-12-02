American Express Aktie
02.12.2025 16:04:23
Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen
Das American Express-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 156,75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,380 American Express-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 01.12.2025 2 298,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 360,31 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 129,86 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von American Express belief sich jüngst auf 251,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
