Investmentbeispiel 25.11.2025 16:05:09

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in American Express-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die American Express-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 305,21 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die American Express-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,328 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 355,93 USD gerechnet, wäre die Investition nun 116,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,62 Prozent vermehrt.

American Express war somit zuletzt am Markt 244,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Nada`s Images / Shutterstock.com

