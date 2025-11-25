American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|Investmentbeispiel
|
25.11.2025 16:05:09
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Express von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde die American Express-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 305,21 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die American Express-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,328 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 355,93 USD gerechnet, wäre die Investition nun 116,62 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,62 Prozent vermehrt.
American Express war somit zuletzt am Markt 244,08 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Nada`s Images / Shutterstock.com
Nachrichten zu American Express Co.mehr Nachrichten
|
21.11.25
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.11.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
20.11.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
18.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.11.25
|Börse New York: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
17.11.25