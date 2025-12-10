Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Langfristige Performance
|
10.12.2025 16:05:00
Dow Jones 30 Industrial-Papier Cisco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cisco von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Cisco-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 58,72 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Cisco-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,703 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 79,51 USD gerechnet, wäre die Investition nun 135,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35,41 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Cisco eine Börsenbewertung in Höhe von 311,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
