Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Goldman Sachs-Aktien gewesen.

Am 04.12.2022 wurde das Goldman Sachs-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 380,58 USD. Bei einem Goldman Sachs-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,628 Goldman Sachs-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.12.2025 auf 836,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 198,14 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +119,81 Prozent.

Goldman Sachs wurde am Markt mit 244,61 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at