Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Johnson Johnson-Performance
|
19.11.2025 16:04:45
Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das Johnson Johnson-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 153,00 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 65,359 Johnson Johnson-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2025 auf 200,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 071,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,72 Prozent vermehrt.
Der Johnson Johnson-Wert an der Börse wurde auf 479,81 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com
