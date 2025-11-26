Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Frühe Investition
|
26.11.2025 16:04:10
Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Johnson Johnson-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 177,24 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,564 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 116,60 USD, da sich der Wert einer Johnson Johnson-Aktie am 25.11.2025 auf 206,67 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,60 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Johnson Johnson eine Marktkapitalisierung von 496,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com
