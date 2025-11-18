Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurden Merck-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Merck-Anteile betrug an diesem Tag 51,79 USD. Bei einem Merck-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,931 Merck-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2025 gerechnet (92,86 USD), wäre das Investment nun 179,30 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 79,30 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Merck eine Marktkapitalisierung von 230,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at