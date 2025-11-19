NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NVIDIA-Investment
|
19.11.2025 16:04:45
Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 19.11.2022 wurden NVIDIA-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 15,41 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,490 NVIDIA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 176,97 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Anteils am 18.11.2025 auf 181,36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 076,97 Prozent.
NVIDIA wurde am Markt mit 4,52 Bio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
