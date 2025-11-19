Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in NVIDIA gewesen.

Am 19.11.2022 wurden NVIDIA-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 15,41 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,490 NVIDIA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 176,97 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Anteils am 18.11.2025 auf 181,36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 076,97 Prozent.

NVIDIA wurde am Markt mit 4,52 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at