NVIDIA Aktie

161,64EUR -2,08EUR -1,27%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

17.11.2025 12:03:56

NVIDIA Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nvidia vor Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Der KI-Chipkonzern könnte abermals die Erwartungen übertreffen und den Geschäftsausblick anheben, schrieb Harlan Sur in einer am Montag vorliegenden Studie. So liege die Nachfrage weiterhin deutlich über der Verfügbarkeit von KI-Hochleistungschips./rob/mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 19:20 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 01:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

NVIDIA Corp. Overweight
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 215,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 190,17 		Abst. Kursziel*:
13,06%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 190,17 		Abst. Kursziel aktuell:
13,06%
Analyst Name::
Harlan Sur 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

