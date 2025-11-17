NVIDIA Aktie
|161,64EUR
|-2,08EUR
|-1,27%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nvidia vor Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Der KI-Chipkonzern könnte abermals die Erwartungen übertreffen und den Geschäftsausblick anheben, schrieb Harlan Sur in einer am Montag vorliegenden Studie. So liege die Nachfrage weiterhin deutlich über der Verfügbarkeit von KI-Hochleistungschips./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 19:20 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 01:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Overweight
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 215,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 190,17
|
Abst. Kursziel*:
13,06%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 190,17
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,06%
|
Analyst Name::
Harlan Sur
|
KGV*:
-
