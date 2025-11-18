NVIDIA Aktie
|159,36EUR
|-0,06EUR
|-0,04%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 225 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Potenzial von Rechenzentren sei enorm und stehe noch am Anfang, schrieb Analyst Qingyuan Lin am Montag in einem Kommentar zur globalen Halbleiterbranche. Es gebe für den KI-Konzern noch viel Luft nach oben./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:09 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 225,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 186,60
|
Abst. Kursziel*:
20,58%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 186,60
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,58%
|
Analyst Name::
Qingyuan Lin
|
KGV*:
-
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|11:03
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.11.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|159,70
|0,18%
