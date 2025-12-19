UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|Langfristige Anlage
|
19.12.2025 16:04:17
Dow Jones 30 Industrial-Papier UnitedHealth-Aktie: So viel hätte eine Investition in UnitedHealth von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das UnitedHealth-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die UnitedHealth-Aktie bei 115,82 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,634 UnitedHealth-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen UnitedHealth-Aktien wären am 18.12.2025 2 833,19 USD wert, da der Schlussstand 328,14 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 183,32 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von UnitedHealth bezifferte sich zuletzt auf 300,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
